Книжный выходной: Inspiria проведет развлекательный маркет в честь дня рождения издательства

Суббота — идеальный день для шопинга, но что если этот шопинг станет настоящим приключением? Приглашаем погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения на дне рождения издательства Inspiria!

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16 ноября в центральном атриуме ТЦ «Метрополис» пройдет Inspiria Day! Будет организован маркет с самыми свежими и громкими новинками, мастер-классы, квизы и многое другое. Вы сможете не только обзавестись книжными новинками, но и совершить увлекательное интерактивное путешествие!

Программа дня:

Мастер-классы: каллиграфия, леттеринг, оттиск на ткани, интерьерное панно, скетчбук с японским переплетом, арт-практика в технике “коллаж”

Фотозона для ярких и праздничных фото

Гадание на картах Таро

Мейк-ап станция

Литературный квиз

Испытание удачи на Колесе Фортуны

Главные новинки ноября

ДЕТЕКТИВЫ И ТРИЛЛЕРЫ

Кристен Перрин «Опасная игра бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства»

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Более чем полвека назад Фрэнсис Адамс было предсказано собственное убийство и всю свою жизнь она пыталась предотвратить его. Но тщетно: ее находят мертвой в собственном доме, а загадка гибели ложится на плечи ее внучки Энни. Теперь Энни, ставшая наследницей эксцентричной бабушки, должна разгадать причину смерти Фрэнсис. Ей придется столкнуться с причудливыми жителями деревни, у каждого из которых, кажется, есть свой мотив.

Сюсукэ Митио «Треки смерти»

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Молодая певица Юкино умирает по дороге домой. Ее менеджер Ëсими слушает дебютный сингл певицы и ей начинает казаться, что в записи зашифровано послание, которое может указать на убийцу. Параллельно другие персонажи сталкиваются с тёмными тайнами и неразгаданными преступлениями, и все эти истории полны интриг и неожиданных поворотов судьбы. Книга предлагает уникальные детективные загадки, решения которых скрыты как в тексте, так и в аудиозаписях, доступных через QR-коды.

Ши Чэнь «Шанхайская головоломка»

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В 1994 году в Обсидиановом особняке в Шанхае произошло массовое убийство. Владелец особняка Гу Юнхуэй становится главным подозреваемым, но впоследствии совершает самоубийство в психиатрической клинике. Два десятилетия спустя его сын, не веря в вину отца, собирает команду экспертов, включая психиатра, психолога, иллюзиониста, физика и капитана уголовного розыска, чтобы вновь расследовать это запутанное дело. Гениальный математик Чэнь Цзюэ считает, что разгадка скрыта в сказке, написанной Гу Юнхуэем перед его смертью, и использует математические методы, чтобы разгадать тайну.

Ребекка Торн «Карта убийцы»

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Жизнь Блю Форд, некогда успешного таролога, кардинально изменилась после неверного толкования расклада, приведшего к смерти человека. В поисках душевного покоя она отправляется в пансионат «Болото надежды», где планировала восстановление, но оказалась в ловушке из-за наводнения, отрезавшего гостей от внешнего мира. Напряжение нарастает, загадочные исчезновения учащаются, и Блю предстоит выяснить, как выбраться из этого ужасающего места живой.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Лиз Томфорд «Идеальный план»

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Суперзвезде НБА Райану некогда тратить время на любовь и отношения — его мысли заняты только карьерой. Но обстоятельства заставляют его попросить Инди, лучшую подругу его сестры, сыграть роль девушки. Между ними начинает развиваться нечто большее, чем просто фейковые отношения. А Инди задается вопросом, сможет ли она растопить ледяное сердце баскетболиста?

Стефани Арчер «В одно касание»

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Он — известный хоккеист Джейми Штрайхер с огромным самомнением. Она была влюблена в него еще в старшей школе и теперь хочет получить должность его ассистентки ради продвижения по карьере. Между ними начинается игра профессиональных отношений, ставящих на карту давние чувства и новые возможности.

Мариана Запата «Все дороги ведут к тебе»

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Тобиас Роудс — угрюмый отец-одиночка из маленького городка в штате Колорадо. Он не жалует посторонних и не любит долгие разговоры. Но неожиданно у него появляется соседка — Аврора дель Торро. Девушка переживает смерть матери и разрыв с возлюбленным. Есть ли у этих двух израненных сердец шанс вновь обрести счастье?

Джин Макин «Любовницы Пикассо»

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Роман рассказывает о начинающей журналистке Алане Олсон, которая мечтает написать статью о Пабло Пикассо — подобная сенсация поможет ей продвинуться в карьере. Она отправляется к подруге художника и благодаря ее рассказам погружается в историю его жизни и творчества на Французской Ривьере. Однако с каждым фактом Алана осознает, что ей предстоит раскрыть большую тайну, которая заперта глубоко в сердце великого художника.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОЗА

Полина Максимова «Верховье»

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Аля отправляется в деревню к бабушке Тае — здесь много лет назад умер ее отец. Девушка хочет понять семейные тайны и освободить себя от незримого бремени. В это же время Тина, аспирантка, пишет диссертацию о мифическом существе, которое вселяется в жительниц северных деревень. В ее жизни тоже не всё гладко — она находится в травмирующих отношениях со своим женатым научным руководителем.

Алексей Поляринов «Почти два килограмма слов»

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Сборник литературных эссе Алексея Поляринова — писателя, переводчика и очень вдумчивого читателя. Любимые писатели предстают в сборнике как живые люди, а не небожители, знакомые тексты предстают под новым углом, доказывая, что не существует «правильного» и «неправильного». Чтение книги обязательно вызовет желание пополнить свой список «что почитать».