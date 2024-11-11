Сотрудники Охотнадзора Хакасии сняли с электроопоры в окрестностях города Черногорска рысь, которая не смогла бы спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в Минприроды республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября. О том, что на столбе находится рысь, сообщили местные жители.

«Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась. Повезло, что электроопора не подключена к питанию», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Рысь снял инспектор Охотнадзора. На кадрах, которые опубликовало министерство, видно, что кошка мирно спала на высоте. Ее быстро сняли и поместили в специальный ящик для транспортировки.

«В настоящее время рысь находится на карантине в Центре живой природы», - пояснили в ведомстве, напомнив, что это животное относится к уязвимому виду с сокращающейся численностью и ее запрещено держать в квартире или доме.

Ране российские пограничники спасли, согрели и накормили заблудившуюся собаку, которая забежала на территорию Печенгского района Мурманской области из Финляндии. После этого они передали собаку финской стороне в соответствии с международным договором.