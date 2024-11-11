В РПЦ отреагировали на обвинения в адрес православного храма в Швеции

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Российской православной церкви (РПЦ) протоиерей Лищенюк назвал абсурдом и клеветой обвинения в «возможности шпионажа» в адрес храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос. Об этом сообщает РИА Новости.

Лищенюк отметил, что различные зарубежные приходы Русской церкви сталкиваются с однотипными обвинениями. Если их суммировать, то виден «некий единый источник» подобных заявлений.

Патриарх Кирилл заявил об отсутствии осуждения РПЦ смертной казни

«И в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет — это абсурдность», — добавил протоиерей.

Ранее издание Politico со ссылкой на исследователя Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона заявило, что расположенную в Вестеросе церковь РПЦ можно считать «потенциальным опорным пунктом». По словам эксперта, она якобы может использоваться для сбора сведений о близлежащем аэропорте и промышленности. Сам Вестерос расположен в 80 км от столицы Швеции Стокгольма.