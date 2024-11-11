Труппа театра «Одеон» поставила первый познавательно-развлекательный детский спектакль "Веселое путешествие"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис - на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования.

Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию.

В дороге юных путешественников ждёт много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций, а в середине пути Крыс и Лис проведут весёлую разминку для тех, кто засиделся на одном месте.

В спектакле занята труппа театра «ОДЕОН», а также артисты ведущих московских драматических и музыкальных театров.

Премьера состояалась 9 ноября 2024 года в театре «ОДЕОН». Спектакль будет проходить каждую субботу и воскресенье.

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта)

«ВЕСЁЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - это первый познавательно-развлекательный детский спектакль серии «ОДЕОН. ДЕТИ». Совсем скоро театр «ОДЕОН» представит новые детские проекты. Следите за новостями.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.