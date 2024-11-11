В Москве стартует фантастическое мультимедийное шоу «Миры Ханса Циммера»

Музыка Ханса Циммера стала неотъемлемой частью голливудских блокбастеров и принесла автору целую коллекцию наград от «Грэмми» до «Оскара». Композиции выдающегося немецкого кинокомпозитора добавили глубины таким фильмам, как «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и многим другим значимым для мирового кинематографа произведениям. Своим творчеством мэтр доказал, что музыка занимает такое же важное место в кино, как и его визуальная часть.

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Этой осенью зрителей ждет фантастическое мультимедийное шоу «Миры Ханса Циммера», на котором прозвучат главные хиты маэстро в новой, неожиданной трактовке.

Шоу пройдет в сопровождении Imperialis Orchestra - коллектива талантливых музыкантов, завоевавших большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и невероятное сочетание музыкальных стилей — всё это отличительные черты каждого выступления Imperialis Orchestra.

«Миры Ханса Циммера» оживут на Малой сцене театра «ОДЕОН», расположенного в самом центре Москвы. Стоит вам переступить порог «ОДЕОНА», как суета и шум большого города остаются где-то далеко. Важной составляющей атмосферы театра является изысканная авторская кухня. Всех зрителей ждет welcome drink и сет легких закусок. Сидя за уютными столиками, вы окажетесь в изумительном и многогранном киномире Ханса Циммера.

Музыка, без которой невозможно представить современный кинематограф, прозвучит уже совсем скоро: 13 ноября, 20 ноября, 4 декабря, 11 и 18 декабря 2024г.

Подробности можно изучить на официальном сайте мероприятия.