На Урале ожидают ночные заморозки до минус 38 градусов

Синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 38 градусов в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня.

Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Ямало-Ненецком автономном округе с 12 по 14 ноября] переменная облачность, небольшой снег, местами изморось и туман, порывы ветра до 10 м/с. Ночью минус 25 - минус 33 градуса, по востоку до минус 38 градусов, днем минус 16 - минус 29 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Югре в эти дни синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, порывы ветра до 10 м/ с. Ночью ожидаются заморозки до минус 24 градусов, при прояснении - до минус 34 градусов, днем температура воздуха прогреется до минус 7 градусов. В Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с, ночные заморозки до минус 21 градуса, днем в регионе потеплеет до минус 2 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигнет минус 20 градусов, днем потеплеет до минус 9 градусов, местами возможны порывы ветра до 14 м/с. В Челябинской области в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 14 м/ с. Ночью в регионе ожидаются заморозки до минус 17 градусов, днем температура воздуха прогреется до 0 градусов.

В Курганской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами снег, порывы ветра до 10 м/с. Ночные заморозки в регионе достигнут минус 15 градусов, днем потеплеет до минус 1 градуса.