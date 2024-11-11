Десятки тысяч мигрантов поселились в Тюменской области

Глава УМВД по Тюменской области Александр Смирнов сообщил в эфире телеканала Россия 1 "Регион-Тюмень", что с начала 2024 года в регион въехало 170 тысяч иностранцев. Однако, по состоянию на ноябрь, на миграционном учете состоят 36 тысяч человек.

Эта разница объясняется динамикой миграционных процессов, включающих как въезд, так и выезд из региона.

Смирнов также отметил положительную тенденцию: число преступлений, совершаемых иностранцами, снизилось на 15%. Он подчеркнул, что каждое такое правонарушение находится под особым контролем сотрудников внутренних дел.