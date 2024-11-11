Умерла 88-летняя актриса Алина Ваз

На 89-м году жизни скончалась португальская актриса Алина де Моура Геррейру Ваз, известная как Алина Ваз.

Актриса умерла в силу естественных причин в доме престарелых в Вале-ду-Лобо (муниципалитет Синтра), передает местная пресса.

Артистка дебютировала на сцене в театре Триндаде в Лиссабоне в спектакле "Король Лир".

На протяжении своей карьеры в театре она играла вместе с такими актерами, как Антониу Силва, Лаура Алвес, Мария Альбергария, Николау Брейнер, Альда Пинто и другие.

В кино дебютировала в 1958 году в фильме "Портниха престола" режиссера Мануэля Гимарайнша, играла в фильмах "Послушницы сеньора настоятеля" Пердигао Кейроги, "Вор, о котором мы говорим" и "Сумасшедшая из Арройоса" режиссера Энрике Кампоса.

В фильмографии также картины "Солнце и быки" Аугусто Фраги, "Одна нормальная жизнь" Жоакима Лейтана и "Награда" Артура Дуарте, сериалы "Чува на песке", "Проходят дни", "Милонго", "Сеньора Агуас", "Пассерель", "Ажурные бусины", "Глаза воды", "Рассвет", "Малукос умеют смеяться", "Камило де Оливейра". Последняя роль - в сериале "Сеньора воды" (2001-2002 годы).