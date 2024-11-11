СМИ: жену Хабенского госпитализировали в Москве

Жену актера Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве. Об этом в понедельник, 11 ноября, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, 43-летней актрисе диагностировали остеоартрит — болезнь суставов. С этим диагнозом люди страдают от болей и отечностей. Уточняется, что у Ольги Литвиновой ранняя стадия заболевания, врачи надеются купировать его развитие, передает Telegram-канал.

До этого актрису Алену Яковлеву выписали из больницы. Подозрение на аппендицит, из-за которого ее экстренно госпитализировали, не подтвердилось. После обследования выяснилось, что проблема возникла с одним из органов в брюшной полости. Благодаря лечению воспаление было снято.

Хабенский поразил размером зарплаты

В СМИ появилась новость о том, что состояние Светланы Дружининой, которая борется с онкологией, ухудшилось и она снова обратилась за помощью к медикам. Однако Дружинина опровергла информацию о том, что ее здоровье ухудшилось. В августе народная артистка России была госпитализирована в Москве. Она прославилась благодаря серии фильмов о гардемаринах.