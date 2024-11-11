В Казани жители заметили в небе странный светящийся объект и сняли его на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На видеозаписи виден объект, который при движении оставляет за собой светящийся хвост и переливается. Жители республики предположили, что они могли видеть крупный болид. В соцсетях также написали, что это мог быть спутник Starlink.

Неопознанный объект видели жители Рыбной Слободы и Петрецов. Других данных о неизвестном теле в небе над Казанью пока не приводится.

В октябре жителей города Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. На опубликованных жителями кадрах видно, как на улице ночью начинают внезапно сигналить автомобили, а небо озаряется свечением.