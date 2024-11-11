В России оценили нехватку рабочей силы

В России потребность в работниках для заполнения вакансий за второй квартал 2024 увеличилась на 10 процентов, достигнув рекорда в 2,7 миллиона человек. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле. По информации издания, высокий дефицит сотрудников вызвали эффект демографической ямы и отток мигрантов. Помимо этого, потребность в кадрах повысило расширение производства продукции военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что Минтруд хочет сохранить за россиянами право сменить работодатели и перевестись в другое место с сохранением прежнего в случае приостановки производства.