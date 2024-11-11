Синоптик назвал 2024 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Нынешний год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым", - приводит его слова РИА Новости.
Синоптик объяснил, что всему виной - природное явление Эль-Ниньо, которое действовало до мая и привело к повышению температуры на планете.
В прошлом году, напомнил Вильфанд, Эль-Ниньо действовало более семи месяцев, благодаря чему 2023-й возглавил список самых жарких лет. И вот теперь этот рекорд, скорее всего, будет побит.
"Уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая", - добавил ученый.
Напомним, Эль-Ниньо - естественное природное явление. Оно характеризуется аномальным повышением температуры воды в центре Тихого океана, вслед за которым повышается температура воздуха на всей планете. Этот феномен оказывает значительное влияние на климат.