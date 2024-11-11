Синоптик назвал 2024 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Нынешний год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым", - приводит его слова РИА Новости.

Синоптик объяснил, что всему виной - природное явление Эль-Ниньо, которое действовало до мая и привело к повышению температуры на планете.

В прошлом году, напомнил Вильфанд, Эль-Ниньо действовало более семи месяцев, благодаря чему 2023-й возглавил список самых жарких лет. И вот теперь этот рекорд, скорее всего, будет побит.

"Уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая", - добавил ученый.

Напомним, Эль-Ниньо - естественное природное явление. Оно характеризуется аномальным повышением температуры воды в центре Тихого океана, вслед за которым повышается температура воздуха на всей планете. Этот феномен оказывает значительное влияние на климат.