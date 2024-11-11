Правила аренды жилья мигрантами хотят ужесточить

Сейчас договор о найме жилья можно заключить максимум на пять лет. Депутаты ЛДПР предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идет о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц, а не на полгода, как установлено сейчас. Если заграничные гости два месяца не платят за жилье, то хозяин будет вправе расторгнуть договор найма и выселить жильцов. При этом хотят запретить иностранцам, живущим в арендованной квартире, сдавать ее другим людям. За нарушение указанных требований предлагают штрафовать как приезжих, так и хозяев жилья. Как стало известно «Парламентской газете», такой пакет законопроектов планируют внести в Госдуму 11 ноября.

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Договор станет обязательным

Владельцы сами решают, заключать ли договор с квартирантами. Многие доверяют им, другие оформляют аренду официально. Такой договор действует максимум пять лет. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили внести изменения в Гражданский кодекс и установить, что соглашение с мигрантами о найме жилья обязательно для хозяев квартиры, а максимальный период его действия — один год. Исключением станут граждане Республики Беларусь.

Также хотят сократить срок проживания иностранных временных жильцов в квартире — с шести до одного месяца. Речь идет о людях, которые безвозмездно заселились по приглашению хозяина.

Депутаты от ЛДПР считают, что следует запретить мигрантам, арендовавшим квартиру, сдавать ее другим людям, заключая договор поднайма жилого помещения. А россиянам, арендовавшим жилье, хотят запретить сдавать его мигрантам в поднайм.

«В настоящее время актуальной становится проблема заселения в многоквартирные дома большого количества иностранных граждан, не соблюдающих правила общественного порядка», — говорится в пояснении к одному из законопроектов. По словам соавтора проекта, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, семьи приезжих создают анклавы, заселяя дома или даже целые микрорайоны. «Мигранты постоянно игнорируют правила общественного порядка — мусорят, пьянствуют, нарушают тишину и другие нормы общежития, — сказал Слуцкий «Парламентской газете». — В ЛДПР отовсюду приходят жалобы на этот беспредел. Поэтому мы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат требования к найму жилых помещений иностранными гражданами, за исключением белорусов».

Как выселить неплательщика

Согласно общему правилу, если с квартирантами заключили договор аренды, их нельзя выселить до окончания его действия, даже если они не платят за квартиру. Но хозяин вправе через суд требовать долг за аренду. Когда договора нет, жильцов можно выгнать в любое время, но потребовать полагающуюся собственнику арендную плату не получится.

Депутаты ЛДПР предложили установить особый порядок для мигрантов. «Нередки случаи, когда иностранцы не платят за жилищно-коммунальные услуги и копят долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», — отметил Леонид Слуцкий. Парламентарии хотят разрешить выселять мигрантов несмотря на договор, если они не заплатили за квартиру за два месяца.

Кого собираются штрафовать

Второй законопроект устанавливает ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за несоблюдение требований сдачи жилья иностранцам. Штрафы касаются как мигрантов, так и собственников квартир. Для людей взыскание составит 3-5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20-30 тысяч рублей, для организаций — 200-300 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличатся для людей до 5-10 тысяч, для ИП — 40-50 тысяч рублей и для компаний — от 400 до 500 тысяч рублей.

Если приезжие сдают арендованную квартиру или русские арендаторы решили пересдать жилье мигрантам по договору поднайма, им придется заплатить штраф 10-15 тысяч рублей.