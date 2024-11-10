Коммунальщики Подмосковья получили 1,8 тысячи единиц новой техники

В преддверии зимы для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тысячи единиц новой спецтехники, в основном маневренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют расчищать снег в 2,5 раза быстрее.

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Уборка снега в регионе традиционно осложняется тем, что движение на магистралях не прекращается даже ночью, а дворы и внутридворовые проезды заставлены личным транспортом. Чтобы расчищать их, нужно больше малой механизации - ручных роторов и мини-погрузчиков, их добавилось свыше 1,5 тысячи единиц. В итоге только для уборки дворов, которых в области более 15 тысяч, этой зимой имеется 2,4 тысячи единиц техники. Как говорит зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, вся коммунальная техника перед зимним сезоном прошла техосмотр, так что сбоев в уборке быть не должно.

Напомним, что во время снегопада дороги с интенсивным движением должны чиститься так, чтобы нарастание снега на дорожном полотне не превышало 2-4,5 см в зависимости от пропускной способности магистрали. В среднем это требует расчистки примерно раз в час при очень обильных осадках. Когда снег закончится, на полную расчистку проезжей части отводится от трех до пяти часов. С той же интенсивностью - раз в час-полтора при снегопаде должны очищаться внутренние территории первой очереди. К ним относятся: тротуары, подходы к подъездам жилых домов, социальных учреждений и магазинов, лестницы надземных переходов, подъезды к мусорным контейнерным площадкам. Если территория используется только пешеходами и расчищается дворниками вручную, допускается частичная расчистка прохода шириной в один метр. Все пешеходки должны пройти противогололедную обработку и до, и сразу после снегопада, а их финальную уборку после окончания снегопада нужно произвести в течение одного - трех часов. Если интенсивность осадков составляет от 5 до 15 миллиметров в час, что обычно случается несколько раз за зиму, коммунальным службам разрешено не очищать дворовые парковки и детские и спортивные площадки, оставляя эту работу на усмотрение жителей.

В течение пяти дней после окончания снегопада все собранные коммунальщиками кучи должны быть вывезены на снегоплавильные пункты.