Дочь Калашникова отказалась «воскресить» отца с помощью искусственного интеллекта

Дочь оружейного конструктора Михаила Калашникова, создателя легендарного автомата, отказалась участвовать в инициативе по «воскрешению» своего отца с помощью технологий искусственного интеллекта. Елена охарактеризовала эту идею как гнусную.

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По ее словам, к ней обратились представители молодежной организации «Движение первых» с просьбой дать разрешение на создание видеоролика, который бы использовал лицо и голос Калашникова.

После этого женщина обратилась в Общественную палату в связи с полученным предложением и подчеркнула, что нельзя формировать взгляды молодого поколения на основе слов, которые никогда не произносил ее отец.

— Дико то, что он будет произносить то, что в его уста кто-то вложил. Мне прислали текст. Я думаю, что его подготовил искусственный интеллект, потому что он был ужасный и неграмотный. Это кощунство — воскрешать человека, — заявила дочь консруктора в беседе с MK.RU.

Первый канал собирается снять кинопроект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ актера Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст.