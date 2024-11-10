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Дочь Калашникова отказалась «воскресить» отца с помощью искусственного интеллекта

Дочь оружейного конструктора Михаила Калашникова, создателя легендарного автомата, отказалась участвовать в инициативе по «воскрешению» своего отца с помощью технологий искусственного интеллекта. Елена охарактеризовала эту идею как гнусную.

Дочь Калашникова отказалась «воскресить» отца с помощью искусственного интеллекта
© Вечерняя Москва

По ее словам, к ней обратились представители молодежной организации «Движение первых» с просьбой дать разрешение на создание видеоролика, который бы использовал лицо и голос Калашникова.

После этого женщина обратилась в Общественную палату в связи с полученным предложением и подчеркнула, что нельзя формировать взгляды молодого поколения на основе слов, которые никогда не произносил ее отец.

— Дико то, что он будет произносить то, что в его уста кто-то вложил. Мне прислали текст. Я думаю, что его подготовил искусственный интеллект, потому что он был ужасный и неграмотный. Это кощунство — воскрешать человека, — заявила дочь консруктора в беседе с MK.RU.

Первый канал собирается снять кинопроект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ актера Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст.

Общество
Константин Эрнст
Юлиан Семенов
Вячеслав Тихонов
Михаил Калашников
Общественная палата России
Первый канал
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