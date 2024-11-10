Мать шестерых детей ушла на СВО вслед за мужем, послушав покойную свекровь во сне
Хулкар Ойдинова из Владивостока добровольно отправилась на специальную военную операцию, следуя совету покойной свекрови, которая явилась ей во сне. Об этой истории в воскресенье, 10 ноября, рассказал Telegram-канал Shot.
Супруги — выходцы из Узбекистана, они вместе служат в подразделении 25-й армии еще с 2022 года, при этом женщина ушла на СВО вслед за мужем всего через полтора месяца после него. Она объясняла, что так ей велела поступить умершая свекровь, которая «связалась» с Хулкар во сне. Женщина верит, что таким образом сможет защитить своего спутника от ранений.
При этом на «гражданке» у Ойдиновых остались бизнес и шестеро детей, младшему из которых на момент отъезда родителей было всего восемь месяцев. Более старших наследников женщина оставила на попечение 23-летней дочери, которую теперь дети называют матерью, а саму Хулкар — бабушкой. Участница спецоперации призналась, что ее это расстраивает, но она не может бросить мужа, с которым живет вместе уже 26 лет, пишет Telegram-канал Shot.
Участвующий в боях на территории Курской области боец ВС РФ с позывным «Кот» признался, что не смог прочесть письмо поддержки, которое ему прислал ребенок. Вместе с ним солдату в рамках гумпомощи прислали сшитые вручную носки от бабушки отправителя. Солдат пояснил, что читать послание ребенка для него было слишком эмоционально тяжело.