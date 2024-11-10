Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет зима

Осень на просторах Русской равнины не собирается сдаваться, самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ноябрь в Центральной России за первую декаду на градус превысил многолетнюю норму, а дефицит осадков составляет 40%, пояснил метеоролог.

«Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима, в целом, ожидается относительно мягкой и снежной», — подчеркнул Тишковец.

По его данным, первая половина следующей недели будет относительно теплой, «показания термометров будут шататься около нулевой отметки», осадки маловероятны.

В четверг, 14 ноября, ожидается сырая и слякотная погода. Столбики термометров будут находиться в «красной» зоне — в течение суток от +1° до +4°. В пятницу возможен мокрый снег.

В выходные, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс, сохранится оттепельная и ветреная погода. Снежный покров так и не появится, предположил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на следующей неделе в среднюю полосу заглянет робкая метеорологическая зима. Температура понизится до -2°...-4° градусов ночью и до ноля днем, среднесуточная температура станет отрицательной.

Вместе с тем, уже к 15 ноября, когда «принесший прохладу антициклон откочует в Казахстан», на улицы вновь вернётся позднеоктябрьская погода. Днем потеплеет до +5°…+7° градусов, прекратятся и ночные морозцы, резюмировал синоптик.