Тысячи уральцев оказались без тепла и света

Жители Косулино (Свердловская область) и других населенных пунктов почти 20 часов страдают от отсутствия электроснабжения.

Первое отключение произошло 9 ноября вечером, и с тех пор электричество то включается частично, то исчезает вновь.

"Мы уже привыкли к перебоям, но сегодня это просто кошмар", - сетует местная жительница Наталья. С проблемой она поделилась с изданием E1.RU.

По словам Натальи, из-за постоянных перебоев электричества у людей выходят из строя электроприборы, газовые и электрические котлы, а также портятся продукты в холодильниках.

"У нас уже нечем согреться и покормить детей, - говорит Александр, житель Белоярского района. - Телефон аварийной службы недоступен, и никто не говорит, когда ждать света".

Местные жители отмечают, что проблема с перебоями электричества в Косулино и близлежащих поселках наблюдается уже не первый год, и ситуация не улучшается.

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