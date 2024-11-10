Звезда сериала «Дальнобойщики» рассказал о потерях в семье из-за СВО

Российский актер Владимир Гостюхин, известный по сериалу «Дальнобойщики», рассказал, что его зять погиб в зоне специальной военной операции. В эфире НТВ он также отметил, что это не единственная потеря в его семье.

Он ушел добровольцем и отдал жизнь за нашу страну. В нашей семье уже две потери. У брата двоюродного погиб замечательный внук, — рассказал Гостюхин.

По словам артиста, он поддерживает финансово свою дочь и внучку после смерти главы семейства. 78-летний Гостюхин также вспомнил, что с начала СВО с ним перестала общаться сестра, которая живет в Харькове. Также проукраинскую позицию заняла его внебрачная дочь, проживающая в США.

Не знаю, доживу ли я до того момента, когда мы заживем вновь обновленной какой-то семьей, — пожаловался актер.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что ее помощник Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне спецоперации. Она отметила, что Абдуллаев был настоящим российским патриотом. Абдуллаев входил в сельское собрание депутатов населенного пункта Каякент в Дагестане. Парламентарий уточнила, что ее помощник погиб при выполнении опасного задания, его целью было доставить боеприпасы и эвакуировать раненых.