Для россиян предложили провести «лодочную амнистию»

В России необходимо провести "лодочную амнистию" для владельцев эллингов (помещений для хранения катеров), чтобы они могли участвовать в различных программах легализации подобных объектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости.

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"В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации. Например, законодательно предусмотреть "лодочную амнистию", — отметил он.

По словам депутата, в ряде субъектов создаются программы, чтобы решить вопрос с такими "проблемными объектами недвижимости". В частности, предлагается их реконструкция или замена на современные комплексы.

"Но лучше, конечно, внедрить "лодочную амнистию" по всей стране", — считает Гаврилов. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы эллинги не сдавались в качестве жилья туристам, а использовались по прямому назначению — для хранения катеров, подчеркнул парламентарий. "Поэтому нужно дать нормативную возможность навести нормативный порядок вдоль побережья водоемов", — добавил Гаврилов.

29 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении "дачной амнистии" на хозяйственные постройки, включая бани и сараи. Теперь владельцы дачных участков смогут регистрировать хозяйственные постройки в упрощенном порядке. Речь идет именно об объектах капитального строительства с фундаментом.