Административный арест не будут применять к отцам-одиночкам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, к которым не допускается административный арест. Согласно опубликованному документу, теперь к ним относятся матери детей-инвалидов и отцы-одиночки.

Часть 2 статьи 3.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях содержит закрытый перечень лиц, к которым не может применяться административный арест. К ним сейчас относятся в том числе женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, беременные, инвалиды I и II групп.

Подписанный закон дополняет этот перечень двумя новыми категориями. Так, в него включены женщины, имеющие детей-инвалидов (вне зависимости от их возраста), либо являющиеся усыновителями или опекунами оных. Также в перечень включены одинокие отцы детей до 14 лет или детей-инвалидов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.