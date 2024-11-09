Пополнен список отягчающих преступление обстоятельств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который добавляет совершение преступления незаконным мигрантом в перечень обстоятельств, отягчающих наказание. Документ опубликован.

Список отягчающих факторов содержится в первой части статьи 63 Уголовного кодекса РФ. Закон добавляет в него новый пункт - если преступление совершается лицом, незаконно находящимся на территории РФ, преступник понесет более суровое наказание.

Раньше в списке были указаны 19 обстоятельств, в том числе рецидив преступлений, наступление тяжких последствий, совершение преступления в составе организованной группы и по предварительному сговору, особо активная роль в его совершении, совершение преступления с использованием оружия. С добавлением нового пункта число отягчающих факторов достигло 20. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.