Власти Белгорода не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семье погибшего мужчины, который нарушил запрет властей и на личном автомобиле заехал в закрытое село Старый Хутор, не будет предоставлена государственная помощь.

© Unsplash

9 ноября губернатор сообщил, что в селе Старый Хутор автомобиль семейной пары подорвался на боеприпасе: мужчина погиб на месте, а его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

— Мы говорили, мы давно договорили, два года назад: все, кто не слушает требования органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают государственную помощь в случае ранения или гибели. Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях, — заявил Гладков в своем Telegram-канале, напомнив, что с 28 августа на въезд в село Старый Хутор введен запрет.

5 ноября Вячеслав Гладков сообщил о возгорании в трех квартирах в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ. Также пострадал мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Собянин назвал количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

Также 5 ноября СМИ сообщили, что в результате атаки украинского БПЛА оказались повреждены около десяти квартир на трех этажах. При этом мощной ударной волной из окон выбило стекла, а фасад здания обвалился, после чего вспыхнул пожар.