Московская клиника предложила бесплатно оплодотворить клиенток спермой Дурова

Одна из московских клиник предложила клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. На это обратил внимание Москва 24/7».

В посте сообщается, что все расходы за процедуру якобы взял на себя сам бизнесмен. Чтобы получить услугу, также придется пройти отбор.

Ранее американский миллиардер Илон Маск решил последовать примеру Павла Дурова и стать донором спермы.

В конце июля создатель Telegram узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка, и после этого зарегистрировался в программе донорства, что позволило более чем ста парам в 12 странах завести детей. Бизнесмен заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.