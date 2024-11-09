Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России

Не принесшие присягу до 22 ноября иностранцы лишатся гражданства России. Об этом сообщается на сайте «МВД-медиа».

«С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — говорится в заявлении.

Данные положения не распространяются на тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года — до указанного момента требование о принесении присяги отсутствовало. Также они не касаются тех, кто был освобожден от присяги на момент получения гражданства.

В октябре в Хабаровском крае из-за уклонения от службы в армии гражданства РФ лишили трех таджикских мигрантов.