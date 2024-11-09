В Красноярском крае могут ввести «трезвые пятницы»

Ограничить продажу алкоголя в канун выходных могут в Красноярском крае. Ввести «трезвые пятницы» предложил начальник местного ГУ МВД Александр Речицкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Впервые Речицкий предложил ввести «трезвые пятницы» еще в 2017 году, однако депутаты местного Закса восприняли тогда его идею скептически.

После этого в МВД опрашивали жителей о возможных ограничениях на продажу алкоголя, следили за статистикой и усилили борьбу с нелегальным оборотом алкоголя.

В ноябре 2024 года в Красноярске пройдет координационное совещание с участием губернатора Михаила Котюкова, посвященное этой проблеме.

«Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — сказал Речицкий.

Начальник управления МВД не исключил, что нелегальные продажи алкоголя могут вырасти. Однако, по его мнению, большинство жителей законопослушно и позитивно воспримет запрет на алкоголь по пятницам.