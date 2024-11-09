В Красноярском крае предложили ввести «трезвые пятницы»

МВД Красноярского края предложило ограничить в регионе продажу алкоголя по пятницам, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы пресс-службы регионального ведомства.

«В ноябре состоится координационное совещание с участием губернатора (Красноярского края Михаила Котюкова. — RT), как раз посвящённое этой проблеме. Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — говорится в заявлении главы регионального ведомства Александра Речицкого.

По словам Речицкого, он уже вносил предложение о «трезвых пятницах» на заседании заксобрания региона в 2017 году, однако тогда оно не было поддержано.

«Безусловно, кто хочет, тот всегда найдёт. Но в подавляющем большинстве отнесётся к этому... нет так нет», — отмечает министр.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области с 1 марта 2025 года ограничат продажу алкоголя по будням двумя часами.