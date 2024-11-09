Общественники пожаловались на Сергея Лазарева в Минкультуры

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов пожаловался главе Минкультуры России Ольге Любимовой и замглавы ВГТРК и генеральному директору "России 1" Антону Златопольскому на скандал с участием певца Сергея Лазарева на шоу "Ну-ка, все вместе!". Об этом сообщает NEWS.ru.

Общественники обратились к Златопольскому и Любимовой с просьбой дать официальный ответ по поводу сложившейся ситуации вокруг Лазарева. Кроме того, активисты, по словам Резяпова, просят поддержать "инициативу, направленную на привлечение деятелей культуры и искусства к общественной поддержке СВО и оказанию моральной, культурной и гуманитарной помощи нашим военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне проведения спецоперации".

Сергей Лазарев попал в скандал после участия в телешоу "Ну-ка, все вместе!". В новом выпуске передачи певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Активист до этого потребовал, чтобы Лазарев публично дал ответ, поддерживает ли он каким-либо образом бойцов СВО с 2022 года. Общественник усомнился в том, что артист согласен с действиями российских властей, поскольку он не совершил никаких "практических действий по поддержке России".