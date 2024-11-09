Для защиты от НАТО учителя в Воронежской области надели шапочки из фольги

В результате розыгрыша учителя семи школ в Воронежской области сделали и надели шапочки из фольги, якобы защищающие от воздействия спутников НАТО. Об этом сообщает RTVI.

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Акцию организовал белорусский пранкер Владислав Бохан. Чтобы придать своим словам убедительности, он назвал шапочки "Шлемами Отечества" и сослался на "Единую Россию".

В своем YouTube-канале Бохан пояснил, что "по нашей легенде, злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ". Поэтому учителям было предложено "обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги".

В ход пошел некий "старый бланк" с логотипом "Единой России", а текст составлен нейросетью, которую предварительно обучили "чиновничьему языку". В "приказе", в числе прочего, были описаны последствия невыполнения указаний.

По утверждению Бохана, в результате "акцию" провели семь школ, среди которых Бобровский образовательный центр "Лидер", Криушинская СШ N3, Колодезянская СОШ и другие.

На представленной видеозаписи одна из педагогов образовательного центра "Лидер" пояснила, что изготовление шапочек из фольги — интересное и творческое занятие, а также "важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою Родину от внешних угроз". По ее словам, шапочка должна стать "символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов".

23 октября сообщалось, что учительница из Подмосковья провела урок в дуршлаге, за что была отстранена от работы.

Позже она пояснила свой поступок. По словам женщины, недавно в школу пришли девочки в хиджабах, еще один молодой человек во время занятий носил шапочку из фольги. Своим появлением в дуршлаге педагог хотела показать, как такие ученики выглядят со стороны.