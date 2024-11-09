Порноактриса Luxury Girl заявила, что разорвала контракты из-за Дурова

Звезда фильмов для взрослых Полина Марченко, известная как Luxury Girl, заявила, что решила начать жизнь с чистого листа и уйти из порноиндустрии. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, артистка рассказала о свой жизни и принятых решениях в эфире шоу «Кстати» в VK Видео.

«У меня была цель — до 30 перестать сниматься, вообще уйти из этой индустрии. Это был классный опыт. Я ушла на пике своей популярности во всем мире. Вообще с платформы. Прощального видео не было», — подчеркнула Марченко.

Порноактриса пояснила, что в день, когда она разорвала контракт с основанной Марком Дорселем французской компанией, из тюрьмы выпустили бизнесмена Павла Дурова.

«Не совпадение! Просто мне не понравилась эта ситуация, и я приняла такое решение. У меня на этой платформе было много видео, они зарабатывали на моем лице, ну и я попросила их все это удалить», — разъяснила женщина.

Ранее Марченко сообщила, что пошла работать порноактрисой для того, чтобы обеспечить маленькую дочь.