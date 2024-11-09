Белгородский пенсионер, которого упомянул Путин, обратился к россиянам

Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгородской области, который добирался к избирательному участку после обстрела, чтобы проголосовать на выборах президента России 2024 года и стал известен после фразы: «я русский человек» заявил, что граждане РФ должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого. По его мнению, это россиян должны бояться.

«Мы русские вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас», — заявил пенсионер.

Его слова передает РИА «Новости».

Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"

Пенсионер также выразил надежду на помощь в ремонте своего дома. В его квартире выбиты окна, и от этого там холодно.

«Мне нужно, чтобы заделали одно окно, чтобы я мог по полу ходить», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин восхитился историей пенсионера из Белгородской области, который добирался на избирательный участок после обстрела для голосования на выборах президента России 2024 года. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства даже упомянул высказывание пенсионера, которое тот произнес в ответ на вопрос журналиста о страхе перед угрозами, когда вокруг летают дроны. Тогда мужчина сказал: «я русский человек».