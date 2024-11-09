Назвавший жителей «никчемышами» мэр получил награду

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который назвал местных жителей «негодяями» и «никчемышами» из-за жалоб в Сети, получил награду от правительства за обеспечение связи с населением, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Ральникова, из федерального бюджета городу были также выделены дотации в размере 30 млн рублей на решение вопросов местного значения.

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Уважаемые буевляне! От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями», — написал мэр.

Глава города поблагодарил жителей за активную жизненную позицию, ежедневный труд и неравнодушие. Кроме того, он заверил, что принимать решение о способах и целях реализации полученного гранта в Буе «будут сообща».

Скандал с участием Ральникова разгорелся в июле этого года. В одном из городских пабликов пользователь в комментариях к обсуждению строительства нового моста намекнул, что власти Буя редко решают проблемы без давления из соцсетей. Мэр в свою очередь обвинил критикующих в излишней инфантильности, окрестив их «сетевыми тараканами», «негодяями» и «никчемышами».

Ранее власти Липецкой области объяснили ситуацию с перевернутым российским флагом. Вице-губернатор Илья Карлин, который опубликовал фотографию с «неправильным» триколором на рабочем столе, заявил, что не знает, почему флаг был перевернут. По его словам, кадр впоследствии исправили помощники, вырезав триколор целиком, но сделали это без предварительного согласования.