Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, в одночасье ставший знаменитостью после того, как его упомянул в ходе выступления на заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, рассказал, что ему приятно внимание со стороны главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал, что во время предвыборной кампании увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Респондент ответил ему: «Я русский человек».

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По словам пенсионера ему приятно, что президент о нем не забывает. Вместе с тем, знаменитостью он себя не считает.

«Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они [родные и знакомые] смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова. Довольные и радостные», — пояснил Лимончиков.

Пожилой мужчина разъяснил, что о его словах президент уже ранее упоминал после оглашения результатов выборов. Он добавил, что тогда родственники позвонили и поздравили его.