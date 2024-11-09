В Херсонской области почтили память трагически погибшего Стремоусова

Жители Херсонской области почтили память бывшего заместителя главы Военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП 9 января 2022 года, сообщает РИА Новости. Собравшиеся возложили цветы к его мемориалу в Геническе, а после минуты молчания посмотрели биографический фильм «Кириллица», посвященный Стремоусову.

Кирилл Сергеевич — яркая, незаурядная личность. Есть один из таких лозунгов для ряда профессий, и для Кирилла Сергеевича он совершенно подходит: «Сгорая самому — светить другим», — заявил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Губернатор Владимир Сальдо также почтил память Стремоусова, заявив о его большом вкладе в борьбу с национализмом и объединение жителей Херсонщины. По его словам, имя экс-замглавы ВГА стало в Новороссии «символом борьбы за землю и правду». Помимо Черевко и Сальдо, в памятном мероприятии приняли участие замглавы Херсонской области Татьяна Кузьмич, министр культуры региона Артем Лагойский и начальник управления информационной политики Евгений Брыков.

Стремоусов скончался в ДТП под Новой Каховкой в возрасте 45 лет. Его друзья и соратники Дмитрий Василец и Виктор Малафеев рассказали, что судьба журналиста резко изменилась в феврале 2014 года, когда он резко осудил государственный переворот, устроенный сторонниками Евромайдана, перешел в политику и вступил в противоборство с новой украинской властью. Малафеев подчеркнул, что Стремоусов обладал чувством обостренной справедливости, и это была одна из его главных черт.