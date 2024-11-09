Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда.
Соответствующий указ опубликован на правовом портале.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», — указывается в документе.
Ранее Путин присвоил звание заслуженного эколога России директору национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае Виктору Бардюку.