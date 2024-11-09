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Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда.

Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда
© РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на правовом портале.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», — указывается в документе.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного эколога России директору национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае Виктору Бардюку.

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