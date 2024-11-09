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Киселев оценил речь Путина на «Валдае»

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал речь президента страны Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Киселев оценил речь Путина на «Валдае»
© Lenta.ru

Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу.

«Тонким ходом стало поздравление его с избранием, которое было зашито в четырехчасовом месседже о том, куда и как развивается современный мир», — отметил журналист.

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7 ноября Путин выступил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, где во время своей речи поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.

Политика
Общество
Дмитрий Киселев
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Валдайский клуб
Сочи
Соединенные Штаты
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