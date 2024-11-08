Россиян попросили отказаться от поездок в Амстердам

Гражданам России рекомендуется отказаться от поездок в Амстердам из-за произошедших там нападений на футбольных болельщиков израильского клуба. Об этом сообщает посольство РФ в Нидерландах.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — пишут представители посольства в соцсети Х.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошла серия нападений в отношении болельщиков израильской футбольной команды «Маккаби», которые прибыли на матч Лиги Европы. Согласно сообщениям прессы, не менее десяти израильских граждан получили травмы. Также в различных районах города произошли стычки между пропалестинскими активистами и полицейскими, включая район около стадиона «Амстердам Арена». В ходе беспорядков были задержаны 62 человека.