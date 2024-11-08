Россия получила тела 37 погибших военных

Россия и Украина действительно обменялись телами военнослужащих, погибших в зоне военной спецоперации, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. По его словам, РФ вернула останки 37 солдат.

Парламентарий подтвердил, что украинская сторона получила тела 563 своих бойцов. Других подробностей обмена Саралиев не привел.

В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что из 563 солдат 320 погибли в ходе боевых действий на Донецком направлении, еще 89 — на Бахмутском (Артемовском) направлении. Остальные 154 тела, как утверждается, доставили из моргов на территории России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они обменялись письмами пленных к родственникам, а также обсудили взаимодействие по помощи гражданам двух стран.

Представитель МИД России Мария Захарова до этого сообщала, что в текущем году Минобороны РФ предлагало передать 935 украинских военнопленных. Однако, по ее словам, Киев забрал лишь 279 человек. Дипломат также подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога по обмену военнопленными.