Город Волгоград потребовали переименовать

В Госдуме члены партии КПРФ потребовали вернуть Волгограду имя Сталинград. Решение было озвучено на круглом столе, прошедшем накануне в Госдуме, пишет "V1.RU | Новости Волгограда".

"Настало время вернуть Сталинграду его героическое имя! Город стал примером несгибаемого мужества советских воинов и его жителей", — говорится в итоговой резолюции круглого стола.

Коммунисты отметили, что возвращения городу своего старого названия станет знаменательным событием в преддверии 80-летия Великой Победы.

В начале года о необходимости переименовать город говорил на тот момент кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов.

Историческое название Волгограда — Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. В настоящее время городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения определенных массовых мероприятий.