Названа дата прихода климатической зимы в Россию

Климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября. Об этом заявила ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru.

"У нас норма — это где-то 10–12 ноября, так что практически в этих пределах в середине месяца у нас наступит метеорологическая зима", — сказала она.

Специалист отметила, что грядущая зима будет мягкой и характеризоваться температурами, превышающими климатическую норму,

В свою очередь, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что грядущая зима будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками, в регионы придет арктический холод.

Заканчиваться зима будет с погодой, формируемой морозными антициклонами – за счет этого сильные морозы вновь окутают Сибирь и Урал, отметил специалист.