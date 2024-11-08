Скончался генконсул РФ в Гюмри Кандауров

Генеральный консул России в городе Гюмри Руслан Кандауров умер на 64-м году жизни.

Об этом сообщило российское посольство в Армении.

"С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров", - говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Кандауров состоял на дипломатической службе с 1996 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В декабре 2020 года был назначен генконсулом РФ в Гюмри.