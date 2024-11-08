Топ-менеджеры Rambler&Co рассказали о роли искусственного интеллекта в современных медиа

По мнению экспертов, нейросети способны давать журналистам больше возможностей для творчества и даже, вопреки стереотипу, создавать новые рабочие места

7 ноября 2024 в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошёл медиафорум стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире». Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова приняли участие в экспертных дискуссиях на тему будущего СМИ и нового подхода к журналистике.

Андрей Цыпер выступил в пленарном заседании «Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта». После вступительного слова генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва участники обменялись мнениями о роли медиа в современном мире и использовании в индустрии новейших технологических достижений. Цыпер рассказал, как в крупнейшем медиахолдинге страны Rambler&Co интегрируют нейросети в текущие редакционные процессы и отметил, что с созданием самых популярных у читателей форматов контента человек пока справляется быстрее и лучше искусственного интеллекта, однако именно технологии дают журналистам больше времени на совершенствование профессиональных навыков.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«По нашим внутренним исследованиям, основное медиапотребление аудитории на сайтах СМИ и в Telegram-каналах приходится на короткие заметки. Искусственный интеллект подходит к их созданию полярно. Он или делает новости слишком сухими, но такой эмоционально неокрашенный контент никому не интересен. Или наоборот, из нескольких источников он выберет самый кликбейтный, в котором, возможно, вообще нет ни слова правды. И только человек может найти ту золотую середину, чтобы не исказить факт и при этом найти в нём вовлекающий крючок, который эмоционально зацепит читателя».

По мнению Цыпера, искусственный интеллект полезно использовать в оптимизации профессиональных процессов в редакциях. по его словам, в медиахолдинге с помощью нейросетей удалось сократить поиск релевантных видео под каждую статью с десяти минут до одной. И это как раз то время, которое освобождается у авторов для работы над более качественным контентом. Короткие видео – один из самых популярных у аудитории форматов. Медиахолдинг тратит огромное количество ресурсов, чтобы у каждого материала было достойное видеосопровождение. Андрей Цыпер считает, что настоящая революция в СМИ произойдёт не в работе нейросетей с текстами, а когда они научатся генерировать качественные ролики по каждому инфоповоду».

Вместе с Андреем Цыпером в пленарной сессии участвовали генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, пресс-секретарь Генерального секретаря СНГ, руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Тему использования искусственного интеллекта в СМИ поддержала директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова в сессия «Медиа: управление будущим». В своём выступлении она предложила перенести фокус не столько на оптимизацию процессов в редакциях, сколько на потребности человека и его ожидания от современного медиа.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Мы в портале "Рамблер" проводили очень много тестов и фокус-групп. Невероятно большая аудитория говорила о Telegram как в первую очередь об удобном инструменте для потребления контента, но отмечали, что после него нужно где-то перепроверять информацию или искать контекст новости, ответы на возникающие вопросы. Безусловно, такие новые средства доставки контента, как мессенджеры, задают векторы, в которых надо развиваться и крупным медиа».

Анна Иванова назвала искусственный интеллект главным драйвером для конкуренции за время пользователя. При этом она отметила, что несмотря на повсеместное внедрение в работу нейросетей, рабочие места не только не сократились, но и появились новые, потому что понадобились специалисты для совершенствования генеративных языковых моделей. По словам медиаменеджера, интернет-платформы конкурируют за время пользователя. У аудитории, помимо СМИ, соцсетей, есть ещё e-com-площадки, отзывы на которых, по исследованиям, оттягивают 7% внимания от СМИ. У пользователей и так огромная когнитивная нагрузка, и сейчас мы как многомиллионный портал разрабатываем решения, которые позволят быстрее и качественнее получать только необходимую читателям информацию.

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