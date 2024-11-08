Российский мэр посчитал «нестрашным» отключение тепла в минус 8 градусов

Мэр города Бодайбо в Иркутской области Евгений Юмашев не считает критичным массовое отключение отопления и воды при минусовой температуре, следует из его ответа изданию «ИрСити».

По словам градоначальника, это типичная ситуация, с которой жители города сталкиваются из года в год.

«Это ежегодная и абсолютно типичная для нас ситуация. Ничего не сломано, просто осенью и весной снижается уровень воды в реке Витим, из-за этого приходится переносить насосы для забора воды в более глубокое место. Ничего страшного не происходит, на улице тепло, −8 градусов», — сказал Юмашев.

Мэр заверил, что в случае чрезвычайной ситуации он бы первым оповестил о ней население. Экстренное отключение воды и отопления уже заинтересовало прокуратуру. Ведомство проверит соблюдение жилищно-коммунального законодательства.

Ранее стало известно, что с раннего утра 8 ноября жители Бодайбо остались без отопления и воды. Жительница города Екатерина заявила, что уже много лет не видела настолько долгих отключений воды и тепла в городе, в особенности в зимние месяцы. Другой горожанин подчеркнул, что мэр города постоянно проживает в Иркутске, который находится на расстоянии более 1000 км от Бодайбо, и посещает свое рабочее место всего несколько месяцев в году.