Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции «Нелегал-2024». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк уточнила, что в рамках операции было выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства и принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации. Кроме того, во время проводимых мероприятий было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе о незаконном пересечении государственной границы, незаконном обороте оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Официальный представитель МВД России отметила, что МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинг во взаимодействии с компетентными органами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности ежегодно проводит это мероприятие. Операция «Нелегал-2024» проводится с целью противодействия незаконной миграции, в том числе пресечения деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

В Госдуме прокомментировали рост числа выдач разрешений на работу мигрантам в России

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что с начала 2024 года в России выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов.