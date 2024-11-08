В Сети появилось видео с восхитившим Путина белгородцем

В Интернете распространилось видео с мужчиной из Белгорода, идущим голосовать под обстрелами, стойкостью которого восхитился президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Белгородец».

Накануне президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что его очень впечатлил ответ избирателя из приграничного региона России, который не побоялся идти голосовать под обстрелами. На вопрос иностранного журналиста, зачем он это делает, мужчина ответил, что он русский.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом, пожилой мужчина идет голосовать в день выборов президента России в марте 2024 года и отвечает на вопросы зарубежного журналиста. Он рассказывает, что дом, рядом с которым они стоят, недавно был обстрелян, а затем отвечает на вопрос, что же заставляет его идти на выборы, несмотря на опасность.

Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме

«Потому что я человек, русский человек!» - заявил пенсионер.

Президент России в своем выступлении в Сочи отметил, что назвать себя «русским человеком» может любой гражданин страны вне зависимости от национальности, так как «сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны».