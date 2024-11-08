Во Владивостоке изуродовали памятник Ленину

Во Владивостоке неизвестный мужчина изуродовал бюст Владимира Ленина маркером. Он попал на камеры видеонаблюдения и стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края».

Вечером в четверг, 7 ноября, мужчина нанес на памятник советскому вождю на Партизанском проспекте надпись маркером. Теперь нарушителя обвиняют в вандализме. Прокуратура пообещала проконтролировать установление личности и задержание мужчины.

Ранее в городе Тобольск Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину еще до его официального открытия. Фигура была поломана во время транспортировки.