«Девушке Бэнтли» сделали операцию на сердце

«Девушке Бэнтли» модели Алле Брулетовой сделали операцию на сердце. Об этом сообщает LIFE.

По словам красотки из Иваново, она обратилась за помощью к швейцарским медикам, чтобы установить причину перенесенного несколько лет назад инсульта. Врачи установили, что У Аллы с рождения были проблемы с клапаном, из-за чего к 18 годам у нее образовался тромб. В результате ей провели операцию на сердце, которая прошла успешно.

Сейчас блогерша находится в европейской клинике в окружении близких и дорогих людей.

Алла Брулетова прославилась благодаря рекламному ролику автомобиля Bentley. Видео стало вирусным в сети и вызвало целую волну пародий. За жизнью 25-летней россиянки в одном из блогов следят около 3 миллионов подписчиков.

Кадры светловолосой красотки из Иваново — в галерее «Рамблера».