МВД РФ займется укреплением традиционных российских ценностей

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило наделить полицейских новыми полномочиями. Теперь они займутся деятельностью, «направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Отмечается, что органы исполнительной власти должны быть дополнены мероприятиями по обеспечению соответствия их деятельности целям и задачам государственной политики.

Соответствующей документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Стало известно, что законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии» может быть представлен в Государственную думу до завершения нынешней сессии. Отмечается, что седьмая сессия нижней палаты парламента продлится до 29 декабря.

До этого в Госдуме высказались о перспективах введения налога на бездетность в России, заверив, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не связан с этой идеей. Депутат и один из авторов законодательного пакета о чайлдфри Эльвира Аиткулова сообщила, что вопрос о введении налога «даже не обсуждался».