Стал известен уровень доверия россиян к президенту

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79%, 81% респондентов считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 1 по 3 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 2 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 48% (плюс 5 п п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 11% (плюс 1 п п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (без изменений).