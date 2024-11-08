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Студенткам Хабаровского края захотели платить за рождение детей

Депутаты Хабаровского края выступили за введение выплат студенткам очной формы обучения, которые стали мамами. Об этом проинформировала пресс-служба регионального парламента.

Студенткам в российском регионе захотели платить за рождение детей
© globallookpress.com

Речь идет о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. Она полагается девушкам, родившим ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. Подчеркивается, целью инициативы является стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия женщин, очно обучающихся в крае.

По словам замминистра соцзащиты региона Натальи Нелюбиной, в Хабаровском крае молодые люди зачастую откладывают рождение детей на более поздний срок, а средний возраст матери растет. Реализация меры потребует от властей 40 млн руб. в следующем году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демография является огромным вызовом для России. По его словам, каждый должен думать об этом. Официальный представитель Кремля отметил, что российских граждан «очень мало».

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